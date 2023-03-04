Президент назвав важливим урядове рішення про затвердження Державної антикорупційної програми.

У березні уряд підготує та подасть для ухвалення до Верховної Ради зміни до державного бюджету, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні. За його словами, сьогодні у Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України.

"Це було сьогодні дуже представницьке зібрання. Були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни - усіх регіонів, усіх частин. Головні питання - безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція. Все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки наших людей - в усіх сенсах слова "безпека", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський додав, що на Конгресі домовилися, що вже в березні Кабмін "підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості". "Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - зазначив він.

Президент також нагадав, що сьогодні ж Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. "Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству - більше можливостей для взаємодії з державою". - наголосив глава держави.

Боротьба з корупцією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, уряд України затвердив Державну антикорупційну програму. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

Раніше на Мюнхенській конференції Зеленський відзначив прогрес зусиль Кабміну з антикорупційного питання й зазначив, що корупції в державі залишилося не так багато. Тоді він пообіцяв, що незабаром українська антикорупційна система стане однією з найпотужніших в Європі.

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