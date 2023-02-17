За словами президента, й під час війни в Україні тривають реформи і працює антикорупційна система, яка є одною з найпотужніших в Європі.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що корупція в Україні буде поборена, бо її залишається не так багато.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-участі у Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на запитання, чи зможе він викорінити корупцію в Україні назавжди.

Український президент зазначив, що на його переконання, "глибинної корупції в Україні наразі немає".

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"Бо багато чого вимила ця війна, багато хто побіг з нашої держави, багато хто залишився з окупантами за своєю волею", - пояснив він.

За словами Зеленського, післявоєнне українське суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки.

"Тому я впевнений, що ми це поборемо", - сказав президент.

За його словами, й під час війни в Україні тривають реформи і працює антикорупційна система, яка є одною з найпотужніших в Європі.

"Незважаючи на війну, ми працюємо. Є ті чи інші моменти. І це було під час всіх війн – хтось воює, а хтось користується війною. Я впевнений, ми все поборемо, тому що цього всього залишається вже не так багато", - заявив він.

Боротьба з корупцією в Україні

2 лютого 2023 року в СБУ повідомили, що правоохоронці викрили та заблокували масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської ОВА. Посадовці привласнювали держкошти, виділені регіону на відновлення інфраструктури.

Крім того, було ліквідовано масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони. За даними СБУ, до оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

У серпні 2022 року СБУ ліквідувала корупційну схему в ДСНС. Вона полягала у системному отриманні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

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