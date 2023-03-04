Сьогодні уряд України остаточно затвердив державну антикорупційну програму, яка є провідним компонентом цієї стратегії.

Уряд затвердив державну антикорупційну програму в рамках формування сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні. Днем раніше уряд також передав ФДМ майно колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, зазначивши, що відповідна програма є ключовим інструментом реалізації антикорупційної стратегії уряду на 2021-2025 роки.

За словами прем'єра, програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

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Також він уточнив, що уряд позитивно дивиться на внесення корективів в документ, адже він повинен залишатися "живим", відкритим для пропозицій і доповнень.

"Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатися живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", - зазначив Шмигаль.

Зеленський оголосив війну корупції в Україні

Нагадаємо, що в рамках повномасштабної війни з РФ уряд та президент України роблять особливий "акцент" на реформі антикорупційної системи, яка повинна стати фундаментом для розвитку держави.

Зокрема, лідер країни Володимир Зеленський під час онлайн-участі в Мюнхенській конференції заявив про прогрес зусиль Кабміну, зазначивши, що корупції в державі залишилося не так багато. Тоді він пообіцяв, що незабаром українська антикорупційна система стане однією з найпотужніших в Європі.

Нещодавно військовий експерт Михайло Притула також оцінив, що корупцію в Україні реально "добити" всього лише за два місяці, однак для цього потрібно прийняти певні зміни в законі.

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