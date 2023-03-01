На утримання обранців у січні цього року витрачено майже вдвічі більше, ніж у січні 2022-му.

У січні 396 із 415 депутатів отримали 100% надбавку до січневого окладу. Як зазначив апарат Верховної Ради після запиту "Української правди", доплату вирішили надати народним обранцям за "інтенсивність праці".

У середньому виплата у січні на одного депутата склала 48,8 тисячі гривень. До цією суми входить подвійний оклад (включно з надбавкою), а також варіативні виплати – за почесне звання, за науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження.

У голови парламенту Руслана Стефанчука – найбільший оклад, котрий складає 78,9 тисячі гривень. На другому місці перебуває голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко, який нещодавно балотувався у президенти ПАРЄ – 69,1 тисячі гривень.

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Найменше у січні отримали Валерій Лунченко із "Довіри" (4,9 тисячі) та колишній "Слуга" Олександр Дубінський (5 тисяч).

"З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 у принципі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач), а також кілька нардепів з інших фракцій та груп, зокрема Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина", - йдеться в матеріалі УП.

Окрім цього двоє нардепів не отримали зарплату, однак отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно. Мова іде про Андрія Аксьонова (ОПЗЖ, позбавлений мандата) і Сергій Шахов з групи "Довіра".

Загалом виплати депутатам у січні цього року склали 19,4 мільйона гривень. Ця сума практично вдвічі більша за показник січня 2022-го року – 10,3 млн грн.

Верховна Рада: актуальне

Як повідомляв УНІАН 18 лютого, народні обранці повернули можливість отримувати 100% надбавок до окладу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради.

Верховна Рада внесла зміни до податкового кодексу, котрі передбачають скорочення термінів перевірок відшкодування ПДВ та звільнення від оподаткування наданих державою безкоштовно LED-ламп.

У грудні минулого року депутати Верховної Ради проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

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