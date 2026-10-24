Не всі працівники отримають бронь: уряд змінив правила для енергетики та ОПК

Керівник підприємства самостійно визначатиме, кого бронювати в межах установленого ліміту.

Кабінет Міністрів переглянув граничні обсяги бронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Тепер вони можуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Водночас зменшення граничних обсягів бронювання не повинно стосуватися працівників, які безпосередньо забезпечують виробничий процес, виконання оборонних контрактів, оперативні, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи. Такий критично важливий персонал має бути заброньований у повному обсязі.

Зазначається, що керівник підприємства самостійно визначатиме, кого бронювати в межах установленого ліміту, тому обмеження стосуватимуться насамперед допоміжного та обслуговуючого персоналу.

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При цьому громадяни, які мають відстрочку від мобілізації з інших підстав, зокрема багатодітні батьки та опікуни, також враховуються під час розрахунку граничного відсотка заброньованих.

Крім того, уряд уточнив визначення критичної важливості підприємств. Центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом 10 днів із моменту набуття змінами чинності переглянути галузеві й регіональні критерії визначення критично важливих підприємств.

В уряді наголошують, що перегляд критеріїв не означає автоматичного перегляду статусу всіх підприємств. Компанії, які раніше отримали статус критично важливих за критеріями, що залишаться незмінними, збережуть його. За оцінкою уряду, таких підприємств буде переважна більшість.

Також Кабмін створив Координаційний центр з організації бронювання. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган, до роботи якого залучатимуть представників відомств, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури.

Серед основних завдань Центру – узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності, розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими, а також надання рекомендацій щодо скасування такого статусу. Крім того, Центр погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Бронювання в Україні – останні новини

Напередодні стало відомо, що уряд підготував зміни до системи бронювання працівників. Затвердити новий механізм планується до 1 грудня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначав, що в Україні може зʼявитись економічне бронювання. При цьому рівень зарплат і відсутність податкових боргів у підприємства не можуть бути єдиними критеріями для визначення права на бронювання.

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