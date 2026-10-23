Забронювати 100% працівників стане неможливо: уряд підготував важливі зміни

Критичними залишаться сфери, які реально працюють на оборону та економіку.

Уряд підготував зміни до системи бронювання працівників. Затвердити новий механізм планується до 1 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення", - написав він у Telegram.

Серед нових умов - відокремлення критичності підприємства від його економічних показників. Корецький зазначив, що критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші, для яких нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання.

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Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%. За словами прем’єра, безумовне повне бронювання відкриває простір для зловживань і є нечесним щодо тих, хто служить.

"Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру", - повідомив очільник уряду.

Також Міністерство оборони посилить відповідальність за ухилення від служби.

Крім цього, уряд готує механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.

"Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", - пояснив Корецький.

За його словами, умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом, затвердити новий механізм планується до 1 грудня.

"Ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання", - наголосив Корецький.

Бронювання в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану. За даними нардепа Ярослава Железняка, броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання (цим займеться спеціальний Координаційний центр).

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначав, що в Україні може зʼявитись економічне бронювання. При цьому рівень зарплат і відсутність податкових боргів у підприємства не можуть бути єдиними критеріями для визначення права на бронювання.

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