Гігантський державний китайський сировинний трейдер зазнав серйозних збитків через Росію. Пропала партія російської міді вартістю майже 20 мільйонів доларів, що знову викликало побоювання з приводу шахрайства.
Видання Bloomberg пише, що компанія Wuchan Zhongda Group Co., обсяг продажів якої у 2023 році становитиме 80 мільярдів доларів, купила в російського заводу 2000 тонн рафінованої міді, яку мали доставити наприкінці травня. Зазначається, що вантаж так і не прибув у порт Нінбо.
Натомість метал був вказаний як набагато дешевший граніт і, найімовірніше, потрапив до Туреччини, згідно із записами судноплавної лінії, яка обслуговувала партію. Співробітники китайської компанії відвідали Росію, щоб розібратися в тому, що трапилося, хоча їм не вдалося встановити, де знаходиться завод. При цьому зазначено, що вантаж нібито мали відправити із Санкт-Петербурга.
Готівкова мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною 9 821 долар за тонну, тож за сьогоднішніми цінами партія коштувала б близько 20 мільйонів доларів.
Минулого року загальний обсяг імпорту рафінованої міді до Китаю становив у середньому понад 300 000 тонн на місяць для використання в різних галузях промисловості, включно з будівництвом, передачею електроенергії та чистою енергетикою.
Хоча цей епізод навряд чи матиме глобальні наслідки, він став останнім ударом по міжнародній торгівлі металами та її репутації. Цей сектор неодноразово виявлявся замішаним у шахрайстві, включно з історіями про підроблені складські розписки і контейнери, наповнені фарбованим камінням. Минулого року торгова компанія Trafigura Group попалася на схемі зникнення металів, яка коштувала їй більш ніж півмільярда доларів.
Санкції проти металів із РФ - останні новини
Вашингтон і Лондон заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва, а також заборонили імпорт цих металів до США і Великої Британії.
22 квітня стало відомо, що російський гігант "Норнікель" закриє свій арктичний мідний завод. Водночас компанія планує побудувати завод у Китаї, щоб отримати прямий доступ до найбільшого у світі ринку металів.