Китайська компанія не може знайти ні куплену мідь, ні завод, який мав її поставити.

Гігантський державний китайський сировинний трейдер зазнав серйозних збитків через Росію. Пропала партія російської міді вартістю майже 20 мільйонів доларів, що знову викликало побоювання з приводу шахрайства.

Видання Bloomberg пише, що компанія Wuchan Zhongda Group Co., обсяг продажів якої у 2023 році становитиме 80 мільярдів доларів, купила в російського заводу 2000 тонн рафінованої міді, яку мали доставити наприкінці травня. Зазначається, що вантаж так і не прибув у порт Нінбо.

Натомість метал був вказаний як набагато дешевший граніт і, найімовірніше, потрапив до Туреччини, згідно із записами судноплавної лінії, яка обслуговувала партію. Співробітники китайської компанії відвідали Росію, щоб розібратися в тому, що трапилося, хоча їм не вдалося встановити, де знаходиться завод. При цьому зазначено, що вантаж нібито мали відправити із Санкт-Петербурга.

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Готівкова мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною 9 821 долар за тонну, тож за сьогоднішніми цінами партія коштувала б близько 20 мільйонів доларів.

Минулого року загальний обсяг імпорту рафінованої міді до Китаю становив у середньому понад 300 000 тонн на місяць для використання в різних галузях промисловості, включно з будівництвом, передачею електроенергії та чистою енергетикою.

Хоча цей епізод навряд чи матиме глобальні наслідки, він став останнім ударом по міжнародній торгівлі металами та її репутації. Цей сектор неодноразово виявлявся замішаним у шахрайстві, включно з історіями про підроблені складські розписки і контейнери, наповнені фарбованим камінням. Минулого року торгова компанія Trafigura Group попалася на схемі зникнення металів, яка коштувала їй більш ніж півмільярда доларів.

Санкції проти металів із РФ - останні новини

Вашингтон і Лондон заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва, а також заборонили імпорт цих металів до США і Великої Британії.

22 квітня стало відомо, що російський гігант "Норнікель" закриє свій арктичний мідний завод. Водночас компанія планує побудувати завод у Китаї, щоб отримати прямий доступ до найбільшого у світі ринку металів.

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