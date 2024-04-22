Володимир Потанін заявив, що китайський завод "Норнікеля" має бути побудований до середини 2027 року.

Російський гігант "Норнікель", у якого виникли проблеми з імпортом обладнання через санкції, закриє свій арктичний мідний завод. Водночас компанія планує побудувати завод у Китаї, щоб отримати прямий доступ до найбільшого у світі ринку металів.

Видання Reuters пише, що цей проєкт - серйозний крок для "Норнікеля", який одночасно адаптується до санкцій проти Росії та купівельних переваг у своїй основній країні збуту - Азії. Досі "Норнікель" продавав переважно мідь, яку використовують в енергетиці та будівництві.

Російський олігарх і генеральний директор компанії Володимир Потанін повідомив, що "Норнікель" створить у Китаї спільне підприємство для будівництва заводу, який мають побудовати до середини 2027 року, і постачатиме до Китаю близько 2 млн тонн мідного концентрату на рік.

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У 2023 році імпорт міді до Китаю скоротився на 6,3% на тлі зростання внутрішнього виробництва, тоді як імпорт мідної руди і концентрату досяг рекордного рівня.

Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того як США ввели санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. На Азію припадає 54 % виручки "Норнікеля" 2023 року. Водночас Потанін визнав, що залежність від Китаю буде і далі посилюватися в міру посилення санкційного тиску.

За його словами, "Норнікель" шукає нових партнерів, які допоможуть йому увійти в бізнес із виробництва акумуляторів, використовуючи російські літієві родовища і співпрацюючи для цього з державною атомною корпорацією "Росатом".

Потанін також повідомив, що спільний проєкт із німецьким хімічним концерном BASF було призупинено. Цього місяця BASF заявив, що почав звільняти працівників на підприємстві, посилаючись на проблеми з отриманням дозволів від влади Фінляндії.

Ефект від санкцій

"Норнікель", найбільший у світі виробник паладію і нікелю високої чистоти, у жовтні запустив багатомільярдний проєкт, спрямований на скорочення викидів діоксиду сірки на 45 % у Норильську, найзабрудненішому місті Росії, за рахунок комплексної програми уловлювання.

"Норнікель", який не потрапив під прямі західні санкції, кілька разів міняв терміни, вартість і конфігурацію програми, наголошуючи на проблемах, пов'язаних із відмовою іноземних постачальників від постачань у Росію.

За словами Потаніна, "Норнікель" генерує виручку на рівні 80% від досанкційного рівня попри те, що не є об'єктом прямого впливу.

Санкції проти російських металів - останні новини

Цього місяця Вашингтон і Лондон заборонили біржам з торгівлі металами приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва, а також заборонили імпорт цих металів до США і Великої Британії, щоб спробувати підірвати доходи від російського експорту.

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