У грудні минулого року Росія різко стала великим постачальником мідного брухту в Китай.

Росія торгує з Китаєм мідною катанкою, замаскованою під брухт, щоб обійти західні санкції, а також для заниження сум податків. Пекін став одним з основних покупців для Москви.

Видання Reuters пише, що мідна катанка - прут діаметром 5-10 міліметрів - подрібнювалася посередником у Сіньцзян-Уйгурському регіоні, щоб її важко було відрізнити від брухту. Таким чином, експортери та імпортери отримували вигоду з різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.

У грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, що нижче за 10%-ве мито на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється. Продажі нового металу, замаскованого під брухт, що почалися в грудні, видно в розбіжності між китайськими та російськими даними.

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Дані китайської митниці свідчать про те, що з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту в Росії, в той час як російські дані свідчать, що обсяг брухту, що експортується в країну, був незначним.

Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того як США ввели санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вашингтон і європейські партнери ввели санкції проти китайських компаній за підтримку війни Росії проти України.

Навіщо катанку маскувати під брухт

Подрібнення щойно виготовленої мідної катанки - ефективний спосіб маскування нового матеріалу, який має зовсім не такий вигляд, як брухт.

Крім фінансових стимулів, пов'язаних з уникненням податків, подрібнений метал складніше ідентифікувати й відстежити, що полегшує його продаж китайським виробникам.

Теоретично не існує жодних юридичних перешкод, що заважають Китаю купувати метал у російських компаній в умовах західних санкцій, але виробники все одно можуть побоюватися втратити експортний бізнес через покупців, які прагнуть уникати співпраці з Росією.

Санкції також можуть означати труднощі з обробкою платежів і запозиченням грошей. За словами джерел, деякі китайські компанії створили нові команди для роботи з російським бізнесом.

Торгівля міддю

У грудні минулого року, за даними постачальника комерційних даних, китайські компанії здійснили загалом п'ять закупівель продукції, маркованої як "мідна катанка", із заводу РМК в Уральському регіоні. Виручка від закупівель, здійснених компанією Modern Commodity Trading DMCC з ОАЕ, склала близько 65 мільйонів доларів.

Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту в Китай, але з грудня 2023 року імпорт мідного брухту з Росії значно зріс. 97% або 6 434 метричних тонн такого імпорту надійшла через кордон у Сіньцзяні. Водночас, згідно з даними РФ, того ж місяця країна продала Китаю тільки 73 тонни мідного брухту.

У 2021 і 2022 роках до Китаю щомісяця продавалося в середньому 95,3 тонни і 125 тонн російського мідного брухту. В останні кілька місяців обсяги різко зросли, і до лютого 2024 року щомісячний імпорт досяг 11 599 тонн.

Водночас російські дані свідчать про мінімальний обсяг експорту брухту, у грудні відбулося несподіване збільшення експорту катанки. Згідно з даними, ВАТ "Киштимський медеелектролітний завод", підприємство РМК, поставив до Китаю 8 041 тонну мідної катанки порівняно з 1 618 тоннами в листопаді, хоча на підприємстві стверджують, що торгують лише з вітчизняними покупцями.

Санкції проти Росії - останні новини

США в координації з Великою Британією запровадили дві нові заборони з метою підірвати доходи, які РФ отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю. При цьому обмеження не торкнуться металів із РФ, які були зроблені до 13 квітня 2024 року.

Американське Міністерство фінансів повідомило, що нові заходи забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в США, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів.

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