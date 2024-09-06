За прогозом агентства, загальний державний борг України становитиме 89,6% ВВП у 2024 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті з "CCC-" до "CCC+" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні 'RD' (обмежений дефолт).

Згідно з повідомленням на сайті агентства, 30 серпня Україна завершила реструктуризацію суверенних єврооблігацій (19,7 млрд дол.) і гарантованого державою боргу "Укравтодору" (0,7 млрд дол.) на загальну суму 20,5 млрд дол. (24,3 млрд дол., включно з нарахованими відсотками протягом дворічної зупинки виплат єврооблігацій у серпні 2022 року) на вісім єврооблігацій з основною сумою боргу у 15,2 млрд доларів.

Fitch прогнозує, що загальний державний борг становитиме 89,6% ВВП у 2024 році (без урахування реструктуризації інших комерційних зобов’язань), що нижче за прогноз у 92,5% під час огляду в червні в результаті операції обміну боргу.

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"Незважаючи на це, рейтинги нової емісії "CCC" та довгостроковий РДЕ України "CCC+" відображають все ще значний кредитний ризик, враховуючи затяжний характер війни (з можливим продовженням у 2025 році), що призведе до збереження значного бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15,3% у 2025 році), а також невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів та залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з виплатами за держборгом

З 1 серпня для України закінчувалося призупинення виплат за боргами, тому напередодні країна проводила переговори з кредиторами про реструктуризацію. 22 липня Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу.

14 серпня Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг України. Зокрема, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті з рівня "C" погіршили до "RD" (обмежений дефолт).

28 серпня 97,38% власників єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів проголосували за запропоновану реструктуризацію.

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