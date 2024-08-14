Цей рівень рейтингу означає, що емітент не провів своєчасні платежі.

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг України. Зокрема, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті з рівня "C" погіршили до "RD" (обмежений дефолт). Про цей йдеться у заяві агентства.

Варто зазначити, що цей рівень рейтингу означає, що емітент не провів своєчасні платежі.

Також Fitch також знизило рейтинг єврооблігацій 2026 року на суму 750 млн доларів з рівня "C" до "D" (дефолт). Рейтинг цього рівня присвоюється емітенту або державі, що оголосили дефолт за всіма своїми фінансовими зобов'язаннями. Водночас агентство підтвердило рейтинг інших облігацій в іноземній валюті на рівні "C" (дефолт неминучий).

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Причини зниження рейтингів

Агентство погіршило кредитні рейтинги України після закінчення 10-денного пільгового періоду з оплати купонів за єврооблігаціями 2026 року. Термін погашення за вказаними цінними паперами вийшов 1 серпня 2024 року.

Наступна запланована дата перегляду рейтингу України – 6 грудня 2024 року.

В агентстві нагадали, що 9 серпня уряд офіційно оголосив про початок процедури отримання згоди на реструктуризацію суверенних єврооблігацій на суму 19,7 млрд доларів США та гарантованих державою облігацій "Укравтодору" на суму 0,7 млрд доларів США. На думку Fitch, така пропозиція обміну є обміном проблемного боргу. Вона передбачає зменшення основної суми боргу та відсотків, а також подовження строків погашення.

Реструктуризація боргів

Fitch – одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P. У кінці 2023 року Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні "СС" (висока ймовірність дефолту).

В кінці липня 2024 року агентство знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C (дефолт неминучий). Зниження рейтингів відбулось після угоди українського уряду з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.

Так, Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу.

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