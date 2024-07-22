Це дозволить зекономити 11,4 млрд дол на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років.

Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд – до 2033 року", – написав він.

За словами прем’єра, таким чином можна буде вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення.

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У Міністерстві фінансів повідомили, що сьогодні Україна оприлюднила заяву на Лондонській фондовій біржі, в якій повідомила, що в результаті закритих зустрічей з 12 по 19 липня з Комітетом власників єврооблігацій України було досягнуто принципових домовленостей щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму 23,4 млрд доларів США.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів США (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Наразі Україна має намір здійснити угоду з реструктуризації якнайшвидше, за умови готовності документації: "Угода забезпечить економію 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни.

Загроза дефолту України

У червні 2024 року видання Reuters повідомляло, що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожувала для України дефолтом. Міністр фінансів України Сергій Марченко тоді заявив, що переговори триватимуть. Він очікував, що уряд досягне угоди до 1 серпня.

У середині липня стало відомо, що Україна та власники облігацій розпочали новий раунд офіційних переговорів щодо реструктуризації боргу на понад 20 мільярдів доларів.

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