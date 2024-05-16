На ці цілі буде виділено 500 мільйонів євро протягом п'яти років.

Австрія створила фонд на півмільярда євро для підтримки інвестицій в Україну, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів країни.

Як заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, війна Росії в Україні робить будь-який бізнес з українськими компаніями вкрай ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Мінфін створив умови для підтримки австрійського експорту в Україну.

"Підтримка здійснюється за допомогою спеціального фонду для України. Передбачається, що протягом наступних 5 років на покриття операцій в Україні буде виділено 500 млн євро. Залучення коштів міжнародних фінансових інститутів може дозволити отримати до 1 млрд євро. Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначено для нового бізнесу. Це дасть австрійським експортерам можливість відновлювати Україну", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на першому етапі будуть можливі малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії. "Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів", - сказав Бруннер.

Економічні угоди України

Раніше Україна та Об'єднані Арабські Емірати досягли угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн. Угода включає питання товарів, послуг, інвестицій, цифрової торгівлі тощо.

У березні парламент і Рада ЄС, після схвалення євродепутатами, досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України. Тимчасове призупинення ввізних мит і квот на український агроекспорт до ЄС буде продовжено до 5 червня 2025 року.

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