Канцлер країни заявив, що кошти мають йти на відбудову України.

Відень, який висилає двох російських дипломатів, виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України. Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС, коментуючи відповідну пропозицію Єврокомісії, пише "Європейська правда".

За його словами, Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії.

Відео дня

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.

Гроші від російських активів на зброю

Раніше УНІАН писав, що в Євросоюзі планують отримувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перераховувати їх до керованого ЄС фонду, який фінансує зброю для України.

Надалі віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про спрямування надприбутків зі знерухомлених активів РФ на закупівлю зброї для України.

Вас також можуть зацікавити новини: