Кілька банків Китаю, ОАЕ та Туреччини посилили вимоги щодо дотримання санкцій.

Російські нафтові компанії вже кілька місяців зіштовхуються з затримками оплати за нафту та пальне, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах стали більш обережними через вторинні санкції США.

Як повідомляє Reuters, затримки платежів зменшують надходження доходів Кремля, що дозволяє Вашингтону досягати подвійної мети санкцій – перешкоджати надходженню грошей до Кремля, щоб покарати його за війну в Україні, і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки.

Зазначається, що кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

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Банки, обережно ставлячись до вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN (Special Designated Nationals) США не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу.

Як повідомили агентству два джерела, в ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Dubai Islamic Bank (DIB) заблокували кілька рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коли його запитали про те, що банки в Китаї сповільнили платежі, сказав, що проблеми з платежами існують.

"Звичайно, безпрецедентний тиск з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу на Китайську Народну Республіку продовжується. Це, звичайно, створює певні проблеми, але не може стати перешкодою для подальшого розвитку наших торговельно-економічних відносин з Китаєм", - зазначив Пєсков.

Санкції проти Росії – останні новини

26 березня стало відомо, що попри санкції ООН, Росія почала постачати нафту до Північної Кореї. Так, в цьому місяці щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вирушили за нафтопродуктами.

Раніше повідомлялося, що Польща та країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу автомобілі дорожчі за 50 тисяч євро або з двигуном понад 1,9 літра.

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