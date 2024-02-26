Хоча пряма офіційна торгівля ЄС із Росією чутливими товарами впала після початку війни, експорт цих товарів із блоку до третіх країн різко зріс.

Незважаючи на численні санкції, Росія, як і раніше, має змогу отримувати збройові технології з Європи. Торгівля забороненими чутливими товарами на десятки мільйонів євро ведеться із самого Євросоюзу.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на одного з чиновників ЄС. Так, майже чверть так званих товарів високого пріоритету вартістю 450 мільйонів євро (488 мільйонів доларів), які надійшли до Росії з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, було відправлено безпосередньо з Європи. Решту Москва імпортувала через треті країни.

"Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія та Китай, а також сусідні з Росією держави, включаючи Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію, були серед країн, які брали участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС. Хоча дані свідчать, що пряма офіційна торгівля ЄС із Росією чутливими товарами впала після початку війни, експорт цих товарів із блоку до третіх країн різко зріс, щоб повністю заповнити цю прогалину", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом останніх місяців ЄС та союзники зосередили більшу частину своєї роботи із застосування санкцій проти РФ на переліку "спільного високого пріоритету". Туди входять компоненти і передові технології, такі як напівпровідники та електроніка, що були виявлені в ракетах та інших військових системах, що використовуються Росією у війні проти України, або необхідні для їх виробництва.

Дії блоку щодо забезпечення дотримання санкцій включали експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні контакти з цими країнами з проханням обмежити реекспорт до Росії. ЄС також взяв на себе повноваження, які дозволять йому забороняти експорт санкційних товарів до країни в найбільш кричущих випадках, хоча деякі країни-члени досі чинять опір використанню цього інструменту.

У січні Київська школа економіки повідомила, що з січня по жовтень минулого року Росія імпортувала військові товари на 8,77 мільярда доларів. Більшість такої торгівлі відбувається через мережі тисяч невеликих компаній за межами ЄС, переважна більшість яких розташована в Китаї.

"Поставки важко відстежити, оскільки вони регулярно включають мережі з кількох постачальників, а іноді й перепродавців, які можуть занурюватися в старі запаси. Однак внутрішня оцінка ЄС свідчить про те, що частина торгівлі відбувається всередині блоку. Держави-члени, які відповідають за застосування санкцій, і компанії, свідомо чи несвідомо, роблять надто мало, щоб зупинити це", – пише видання.

Дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських підприємств, які працюють за кордоном, виробляли підсанкційну продукцію та експортували її до Росії через посередників в інших країнах.

При цьому правила ЄС допускають деякі винятки для експорту до Росії так званих товарів подвійного використання. Це компоненти, що можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.

Джерело видання наголосило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і груднем 2023 року десяток держав-членів, включаючи Німеччину, Францію та Італію, надали ліцензій на понад 560 мільйонів євро (607 мільйонів доларів). Водночас за цей період було відхилено запити на понад 2 мільярди євро (2,2 мільярда доларів).

"Винятки не застосовуються до експорту товарів для оборонної промисловості Росії та інших чутливих секторів, таких як енергетика та авіація, відповідно до вказівок ЄС", – зауважує Bloomberg.

Санкції проти Росії: ви могли це пропустити

Південна Корея планує посилити експортний контроль в Російську Федерацію і Білорусь щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях. Нещодавно до списку таких товарів влада країни додала 682 найменування.

Водночас Bloomberg пише, що американська влада ухиляється від запровадження найбільш жорстких санкцій проти Росії. На думку журналістів, команда Байдена все ще не бажає боротися з потоками доходів, відсутність яких дійсно може підірвати російську економіку.

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