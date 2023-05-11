Реальна цифра тіньового імпорту значно вища.

При транзиті через Росію "зникли" підсанкційні товари з Євросоюзу, які везли в Казахстан, Киргизстан та Вірменію.

Як повідомляє Financial Times, вартість "загубленого" товару становить понад $1 млрд, проте статистика FT охоплює лише товари подвійного призначення, які можуть бути використані для військових цілей, тому реальна цифра тіньового імпорту значно вища.

Як йдеться в матеріалі, після російського вторгнення в Україну, на територію агресора з країн ЄС під приводом транзиту в інші країни ввезли товарів "подвійного призначення" на $2 млрд. "Непропорційно велика частина фантомного експорту" йшла з країн Балтії, що межують з Росією і Білоруссю. Половина цих товарів не досягли кінцевого пункту призначення.

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Такі категорії товарів як газові турбіни, паяльники, радіообладнання, компоненти для літаків, оптичне обладнання й т.ін. ніколи не досягали кінцевого пункту призначення і осідали на території агресора. Як йдеться в матеріалі, Росія змогла обійти санкції, вказавши фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС.

"Розбіжності в статистці глобальної торгівлі не є чимось незвичайним, але це виходить за рамки типових незначних помилок", – заявила старший науковий співробітник Американського Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова.

"Куди ще вони могли подітися? Чому цим країнам раптом знадобилися ці товари в такий час? Кому ці товари найбільш потрібні в цьому регіоні? Очевидно, це Росія", – зазначив естонський міністр з санкцій Еркі Кодар.

Антиросійські санкції

У січні 2023 року стло відомо про те, що Нідерланди постачають в РФ мільйони мікрочіпів в обхід санкцій. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію.

У лютому 2023 року прем'єр Латвії назвав країни, які допомагають торговцям обходити санкції проти РФ.

4 березня 2023 року повідомлялося про те, що Росія обходить санкції, щоб отримувати сучасні технології для війни. Імпорт чіпів з Туреччини та ОАЕ різко зріс після вторгнення РФ в Україну. Можливо, через ці країни європейські товари надходять до Росії.

Станом на 17 березня 2023 року росіяни засипали запитами Казахстан з проханням поставляти підсанкційні товари.

8 травня 2023 року Bild писав про те, що Путін використовує інші країни для обходу санкцій.

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