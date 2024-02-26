В російському Мінфіні кажуть, що бюджет РФ "під контролем", а доходи цього року навіть перевищують очікувані.

Росіяни активно обговорюють з Китаєм можливість отримання кредитів у юанях. Наразі рішення щодо цього ще не прийняли.

"Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі", – цитує видання Reuters міністра фінансів Росії Антона Силуанова.

У Москві готові до тестування платежів у цифрових валютах з КНР або країнами Євразійського економічного союзу, до якого окрім самої РФ входять Білорусь, Киргизстан, Казахстан та Вірменія.

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За словами міністра фінансів, російських бюджет "під контролем", а доходи цього року трохи вищі, ніж очікували експерти. Витрати виявились більш повільними, ніж у 2023 році, після посилення контролю над авансовими платежами та обґрунтуванням витрат.

Як Китай допомагає Росії - останні новини

На Заході давно говорять про те, що Китай активно допомагає Росії у її боротьбі із західними санкціями. У січні стало відомого, китайська компанія Sinosteel Engineering & Technology Co. будує в місті Магніторськ новий коксохімічний завод: його вартість складає приблизно 840 мільйонів доларів. Експерти вважають, що це лише один з десятків прикладів підтримки КНР російської важкої промисловості.

Пекін висловлює підтримку Росії і на дипломатичному рівні. Так, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відео-зустрічі з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що Китай готовий пожертвувати відносинами із Заходом заради "справедливості".

Щодо постачань Росії важкої зброї, то тут Китай традиційно обережний. Водночас Пекін досить рішучий, якщо мова йде про товари подвійного використання. Відомо, що у період з березня 2022-го по 2023 рік китайські компанії експортували до РФ одних тільки дронів та їхніх компонентів на суму понад 12 млн дол.

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