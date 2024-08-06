Зазначається, що українцям не варто нехтувати повіркою лічильників, щоб уникнути проблем.

Українці мають систематично проводити повірку лічильників, зокрема холодної та гарячої води. Це необхідно для коректного нарахування платежів за комунальні послуги.

В "Облтеплокомуненерго" нагадали, що відмовитися від повірки лічильників не можна. Якщо її не виконувати, то підприємство, що постачає комунальні послуги, не має права використовувати показання таких лічильників для розрахунків.

Таким чином, розрахунки проводитимуться за методом, що використовується для квартир без індивідуальних лічильників, а тому суми в платіжках можуть значно збільшитися.

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Перевірка лічильників повинна проводитися раз на чотири роки для точності нарахування обсягів комунальних послуг. Для цих цілей українцям необхідно вибрати організацію, яка проведе повірку лічильників.

Середня ціна повірки варіюється від 350 до понад 1 000 гривень.

Після проведення повірки лічильників необхідно передати результати в обленерго і теплоенерго.

Тарифи на комунальні послуги - останні новини

У травні цього року уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год.

За словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексія Кучеренка, тарифи на газ уже наступного року можуть зрости на 2 гривні за 1 куб. м.

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