Відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Національний банк припускає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 2025 року через складний стан в енергетиці та державному бюджеті. Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.

Зазначається, що прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках.

"Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення", – сказано в документі.

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З іншого боку, зазначають в НБУ, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке, згідно з припущеннями, розпочнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025–2026 роках", – йдеться у звіті.

Тарифи в Україні

У травні цього року уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що попередній рівень тарифів, особливо враховуючи знищення енергосистеми через обстріли ворога, не покриває навіть собівартості виробництва.

За словами першого заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексія Кучеренка, тариф на газ вже наступного року можуть зрости на 2 гривні за 1 куб. м. Здорожчання може відбутися якщо припнеться транзит газу територією України.

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