За словами парламентарія, український газ доставляється за 20 копійок, тому що основне навантаження відбувається за рахунок зовнішнього транзиту, який може невдовзі припинитись.

Тариф на газ вже наступного року можуть зрости на 2 гривні за 1 куб. м. Здорожчання може відбутися якщо припнеться транзит газу територією України. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, європейський енергокомісар Кадрі Сімсон припускає, що з січня транзит газу через Україну не продовжиться. Водночас, за словами нардепа, це призведе до зростання тарифів на газ, тому що зросте вартість доставки українського газу.

"Наш український газ транзитується за 20 копійок, бо основне навантаження відбувається за рахунок зовнішнього транзиту. Якщо зовнішнього транзиту не буде, вся робота ГТС, а це мільярди гривень, буде закладатиметься в тариф для кінцевих споживачів – як побутових, так і не побутових", – пояснив нардеп.

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Вартість газу в Україні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", клієнтами якої є більшість побутових споживачів, продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік. Так кубометр газу з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що Верховна Рада розглядає можливість значно підвищити тарифи на газ, тепло та електроенергію вже восени 2024 року.

Транзит газу

Навіть після повномасштабного вторгнення РФ Україна продовжила транзит російського газу до Європи, тому що поставки закріплені угодою від 2019 року. Дія вказаного контракту закінчується в кінці 2024 року.

Однак європейські чиновники ведуть переговори, щоб газ продовжував надходити через ключовий російсько-український трубопровід. Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи.

Пізніше стало відомо, що Азербайджан запропонував Україні та Європейському Союзу постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему.

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