Це перша країна в східній Європі, яка вирішила перевірити на собі успішний досвід низки західноєвропейських країн.

Уряд Польщі запускає пілотну програму, в межах якої буде проведено експеримент із скороченим робочим тижнем при збереженні поточного рівня зарплат. Про це повідомляє польське видання Infor.

Наприкінці квітня Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі оголосило, що починає підготовку пілотного проєкту зі скорочення робочого часу. Незабаром мають оголосити і дату запуску експерименту на практиці.

Очікується, що в експерименті зможуть взяти участь всі роботодавці, які виявлять таке бажання. Мета – зменшення робочих годин на 20%. За задумом, буде передбачено три варіанти зменшення робочого часу:

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6-годинна робоча зміна замість 8-годинної,

чотириденний робочий тиждень замість п’ятиденного,

додаткові дні відпустки.

Усе це – при збереженні поточного рівня зарплати. Але роботодавці, які вирішать долучитися до пілотної програми, точно не програють, адже польський уряд планує простимулювати учасників експерименту фінансово.

"Це буде перший пілотний проект скороченого робочого часу в цій частині Європи, перший у нашому регіоні, перший пілотний проект такого масштабу в Польщі. Ми хочемо заохочувати скорочений робочий час, заохочувати тестування рішень у різних типах організацій. Підприємці, органи місцевого самоврядування, фонди, асоціації, профспілки зможуть взяти участь у пілотному проекті – щоб кожен роботодавець міг перевірити, що йому підходить", – сказала міністр праці Агнешка Дземянович-Бонк.

Детальні правила та умови пілотного проєкту міністерство має оголосити до 30 червня.

Як зазначає Infor, насправді в Польщі вже є приклади низової ініціативи зі скорочення робочого часу. Так, 35-годинний робочий тиждень вже успішно запровадив мер міста Влоцлавек Кшиштоф Кукуцький: правила діють для працівників міської адміністрації та комунальних підприємств. Загалом йдеться про кілька тисяч працівників.

На аналогічний експеримент пішла і приватна компанія Herbapol Poznań SA. Її директор Томаш Качмарек визнав, що ідея скорочення робочого часу працівників спочатку зустріла критику та скептицизм, зокрема і серед самих працівників, але на практиці ефект був позитивним – це зниження плинності кадрів та прогулів серед працівників. Крім того, у минулому році Herbapol Poznań досягла найкращих фінансових результатів за останні дванадцять років, і керівництво компанії вважає, що скорочення робочого часу тут зіграло важливу роль.

Як зазначили в Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, їхні дослідження показали, що велика кількість годин, проведених на роботі, і відсутність тривалого відпочинку йде на шкоду ефективності і продуктивності роботи. Працівники, які не мають часу на відпочинок, часто відчувають вигорання, частіше помиляються на роботі, що зокрема приводить і до нещасних випадків. Всупереч поширеній думці – скорочений робочий час не впливає негативно на фінансові результати підприємств, кажуть в міністерстві.

Скорочений робочий тиждень стає трендом

Як писав УНІАН, у світі з’являється усе більше прихильників офіційного запровадження чотириденного робочого тижня. У деяких країнах його вже почали обмежено впроваджувати на законодавчому рівні. На правильність такого шляху вказують успішні експерименти з коротким робочим тижнем в Іспанії, Великій Британії та Португалії.

Але найбільшого прогресу тут досягнула Ісландія, де більше половини людей працюють чотири дні на тиждень, або мають коротший робочий день.

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