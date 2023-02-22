92% компаній, які брали участь в експерименті, вирішили продовжити таку практику.

У Британії завершився найбільший у світі експеримент, в рамках якого роботодавці випробували чотириденну робочий тиждень.

Як повідомляє Reuters, компанії-учасниці вирішили дотримуватися його і надалі. Для деяких працівників додатковий вихідний був важливішим за зарплату: 15% сказали, що ніякі гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного тижня.

Працівники 61 компанії по всій Британії працювали в середньому 34 години протягом чотирьох днів у період з червня по грудень 2022 року, отримуючи при цьому незмінну зарплату. З них 56 компаній, або 92%, вирішили продовжити таку практику, 18 з них - на постійній основі.

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Більшість співробітників зійшлися на думці, що продуктивність залишилася на колишньому рівні. Співробітники відзначили, що їх добробут і баланс між роботою та особистим життям покращився, а дані свідчать, що працівники набагато рідше звільняються з роботи в результаті введення чотириденного робочого тижня.

У дослідженні найбільше були представлені роботодавці зі сфери маркетингу та реклами, професійних послуг та благодійності. Близько 66% учасників мали 25 або менше працівників, тоді як 22% - 50 або більше. 11% не займалися комерційною діяльністю.

Як йдеться в матеріалі, це дослідження є найбільшим у світі.

Чотириденний робочий тиждень

6 липня 202й року в Ісландії опублікували результати масштабного експерименту з чотириденний робочий тиждень.

7 грудня 2021 року ОАЕ першими у світі запровадили 4,5-денний робочий тиждень. П'ятниця стала скороченим робочим днем.

22 листопада 2022 року Бельгія заявила про те, що першою з країн Євросоюзу вводить 4-денний робочий тиждень. Працівники як державного, так і приватного секторів країни зможуть вибрати для себе – працювати чотири дні або п'ять. На відміну від інших держав Бельгія не стала істотно скорочувати кількість робочих годин. Під час 4-денного тижня громадянин повинен працювати по 9 з половиною годин на день.

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