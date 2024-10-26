Зараз 59% працівників Ісландії мають скорочений робочий день, або чотириденний тиждень.

Ісландія продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання після того, як в країні було запроваджено чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє CNN.

Згідно з новим дослідженням, за підсумками 2023 року ВВП Ісландії зріс на 5%, що є вражаюче високим показником для розвиненої економіки. Серед багатих країн Європи вищі темпи мала тільки Мальта. Для порівняння, протягом 2006–2015 років середні темпи зростання економіки в Ісландії складали лише близько 2% на рік.

Аналітики пов’язують економічні успіхи країни саме зі скороченням робочого тижня. Так, у період з 2015 по 2019 роки в країні провели кілька великих експериментів, в межах яких працівникам державного сектору скоротили робочий тиждень до 35-36 годин, замість 40, без зниження зарплати. В експерименті взяли участь 2500 людей — понад 1% працездатного населення Ісландії на той час.

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Дослідники виявили, що продуктивність праці залишилася такою ж або покращилася на більшості робочих місць, тоді як самопочуття працівників "значно" зросло за низкою показників.

Згодом ісландські профспілки домовилися про скорочення робочого дня для десятків тисяч своїх членів по всій країні. До 2022 року 51% працівників у країні перейшли на скорочений робочий день, або на чотириденний робочий тиждень. На сьогодні у такому форматі працюють 59% ісландців.

"Це дослідження демонструє справжню історію успіху: коротший робочий день став широко поширеним в Ісландії… і економіка є сильною за низкою показників", — сказав автор дослідження Гудмундур Д. Харальдссон.

І хоча економісти прогнозують сповільнення темпів економічного зростання вже за підсумками 2024 року, аналітики звертають увагу на ще один важливий показник – низький рівень безробіття в країні. Це є "сильним показником життєздатності економіки", кажуть вони.

Експерименти із чотириденним робочим тижнем

Як писав УНІАН, ще під час коронавірусної пандемії з’явилася тенденція до збільшення кількості вакансій, де працівникам пропонують чотириденний робочий тиждень. І цей тренд спостерігався в усьому світі. Роботодавці звернули увагу на результати численних досліджень, які підтверджують ефективність такого формату.

Також ми розповідали про експеримент із чотириденним робочим тижнем, який запустили в Іспанії торік. У міській раді Валенсії підкреслили, що збираються дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти", а не бізнесові.

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