Ціни на мідь обвалилися: це пов’язано із штучним інтелектом

У п’ятницю падіння акцій технологічних компаній у світі посилилося.

Мідь дешевшає вже третій тиждень за останній місяць. Це відбувається на тлі розпродажу акцій технологічних компаній, які займаються розвитком ШІ, повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на мідь у Лондоні торгувалися вище 14 150 доларів за тонну. Тільки за цей тиждень метал подешевшав майже на 2%, продовживши відступ від рекордного рівня, зафіксованого у вересні.

У п’ятницю падіння акцій технологічних компаній у світі посилилося, оскільки фінансові результати великих компаній не змогли розвіяти побоювання інвесторів щодо стійкості буму навколо штучного інтелекту.

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Як зазначив аналітик китайської компанії Guoyuan Futures Co Фань Жуй, розпродаж акцій "чинить значний тиск" на ринки металів – від міді до золота. "Це негативно впливає на короткострокові настрої на ринку металів, оскільки попит з боку інших секторів залишається млявим", – додав він.

Загалом цього року мідь подорожчала приблизно на 14%. Зростанню цін сприяв значний приплив металу до США на тлі припущень, що адміністрація Трампа запровадить мито на рафіновану мідь. Водночас трейдери дедалі більше сумніваються, що Вашингтон справді наважиться на такий крок.

Що стосується пропозиції, то ситуація може ускладнитися: за прогнозом міністра фінансів Чилі Хорхе Кіроса, цього року видобуток міді в країні скоротиться на 8–9%. Це погіршує перспективи гірничодобувної галузі Чилі, найбільшої у світі країни-виробника міді. Роботу шахт в країні порушили низка смертельних аварій та екстремальні погодні умови.

У Китаї дефіцит сировини змушує мідеплавильні заводи поглиблювати скорочення виробництва напередодні переговорів щодо постачання мідного концентрату на наступний рік. За словами обізнаних джерел, китайські підприємства планують переробляти менше концентрату. Деякі з них уже розпочали технічне обслуговування обладнання та працюють на мінімальних потужностях.

Станом на 5:59 за київським часом мідь на Лондонській біржі металів (LME) подорожчала на 0,6% – до 14 160 доларів за тонну. Перед цим котирування коливалися між зростанням і падінням. Ціни на інші метали змінювалися різноспрямовано: нікель подешевшав на 1,5% – до 15 875 доларів за тонну, тоді як цинк трохи подорожчав.

Ціни на мідь – інші новини

13 жовтня ціни на мідь та алюміній стрімко пішли вниз. Це сталося на тлі побоювань інвесторів щодо надмірних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту, що посилило невизначеність щодо майбутнього попиту на ці метали.

14 жовтня вартість міді зросла до 14 700 доларів за тонну. На котирування вплинули загроза страйку працівників найбільшого у світі мідного рудника, а також стримана заява представника Федеральної резервної системи США щодо можливості додаткового підвищення процентної ставки цього року.

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