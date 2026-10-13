Ціни на мідь та алюміній падають: скільки зараз коштують метали

Зазначається, що метали потягли вниз розпродаж акцій компаній, що займаються ШІ.

Ціни на мідь та алюміній у вівторок, 13 жовтня, знизилися. Побоювання інвесторів щодо надмірних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту посилили невизначеність стосовно перспектив попиту на ці метали.

Видання Bloomberg пише, що акції компаній, які займаються ШІ та технологіями, впали на світових ринках після попереджень про те, що фінансування швидкого будівництва центрів обробки даних стане складнішим завданням.

Прихильники зростання цін на мідь стверджують, що інфраструктура ШІ стане ключовим джерелом попиту в наступному десятилітті, і будь-які сумніви щодо темпів витрат можуть негативно вплинути на настрої учасників ринку. Проте основною рушійною силою зростання цін на "червоний метал" на 17% цього року стала загроза введення Вашингтоном імпортних мит, що призвело до постачання величезних обсягів до США та зниження їхньої доступності в інших регіонах.

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"Хоча настрої, зумовлені штучним інтелектом, і не є єдиною причиною динаміки цін на мідь у 2026 році на даний момент, очікується, що вони продовжуватимуть формувати, якщо не домінувати, у найближчі роки", – йдеться в замітці аналітиків BMI.

Станом на 6:25 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 0,2% – до 14 588 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 14,59 долара.

При цьому в Україні, за даними Metal monitor, 13 жовтня мідь приймають у середньому по 478,72 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 667,70 грн.

Що стосується інших металів, то алюміній, який також використовується в інфраструктурі ШІ, подешевшав на 0,3%, а цинк – на 0,7%. Ціна на залізну руду в Сінгапурі знизилася на 0,3% – до 90,70 долара за тонну, досягнувши найнижчого рівня за два роки.

Ціни на метали – останні новини

Напередодні Національного дня Китаю ціни на мідь пішли вниз. Вже 6 жовтня стало відомо, що ціни на метал зростали вже третій день поспіль, слідуючи за зростанням азіатських фондових індексів.

8 жовтня ціни на мідь продовжили зростати разом з іншими металами після того, як китайські трейдери повернулися з тижневого свята, яке тимчасово призупинило активність на азіатських ринках.

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