Ціни на мідь не зупиняються: скільки вже коштує метал

Китай після свят повернувся на ринок.

Ціни на мідь у четвер, 8 жовтня, знову зросли разом з іншими металами. Китайські трейдери повернулися після тижневих свят, які тимчасово призупинили активність на азіатських ринках.

Видання Bloomberg повідомляє, що ф'ючерси на червоний метал на Лондонській біржі металів (LME) зросли на 1,2%, почавши зростання одразу після відкриття головної китайської біржі. Інші основні контракти на LME також зміцнилися, як і ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі.

Мідь також отримує підтримку через страйк на одному з ключових рудників у Чилі, який почне позначатися на видобутку приблизно через два тижні. За словами профспілок, хоча підприємство продовжує постачати сировину на свої переробні заводи, більша частина гірничих робіт та розробки рудника зупинена.

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Трейдери також стежать за динамікою процентних ставок Федеральної резервної системи США, враховуючи в цінах 20% ймовірність подальшого посилення монетарної політики в жовтні та 80% – у грудні. Зростання вартості запозичень, як правило, стримує попит інвесторів на сировинні товари, які не приносять процентного доходу.

Мідь, як і раніше, перебуває у фазі консолідації після того, як минулого місяця піднялася до рекордного рівня на тлі побоювань, що введення Вашингтоном мит на рафіновану мідь призведе до напливу поставок у США та спричинить дефіцит в інших регіонах. Ключову роль у прогнозі зараз відіграє попит з боку Китаю, найбільшого у світі споживача, де останні дані вказують на ослаблення промисловості.

Станом на 05:22 ранку за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 1% і склала 14 617,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,62 долара.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal monitor, 8 жовтня мідь приймають у середньому по 473,57 гривні за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 656,03 грн.

Ціни на метали – останні новини

Напередодні Національного дня Китаю ціни на мідь пішли вниз. Уже 6 жовтня стало відомо, що ціни на метал зростали вже третій день поспіль, слідуючи за зростанням азіатських фондових індексів.

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