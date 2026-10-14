Ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за три тижні: скільки зараз коштує метал

Зазначається, що страйк на руднику може серйозно позначитися на постачанні.

Ціна на мідь у середу, 14 жовтня, зросла до позначки 14 700 доларів за тонну. Цьому сприяли загроза майбутнього страйку працівників найбільшого у світі мідного рудника та стримана оцінка представника Федеральної резервної системи США щодо необхідності більш ніж одного додаткового підвищення ставки цього року.

Видання Bloomberg пише, що профспілки, які представляють близько чверті безпосередніх працівників рудника "Ескондіда" компанії BHP Group у Чилі, заявили, що страйк розпочнеться в середу о 8:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) після того, як переговори щодо заробітної плати не привели до укладення угоди. Будь-яке зупинення виробництва погіршить і без того нестабільну ситуацію з постачанням міді з Чилі цього року.

Минулого місяця ціна на мідь досягла рекордного рівня – майже 14 900 доларів – і відтоді коливається недалеко від цього рівня на тлі невизначеності щодо політики ФРС та наслідків війни на Близькому Сході. Дані щодо споживчих цін у США можуть визначити наступний крок ФРС.

Відео дня

Напередодні оприлюднення даних щодо інфляції президент Нью-Йоркського відділення ФРС Джон Вільямс заявив, що, як і раніше, вважає доцільним ще одне підвищення процентної ставки цього року і не вважає, що у 2027 році знадобиться ще одне. Підвищення ставок може стати перешкодою для зростання цін на метали, оскільки призводить до охолодження економіки та зростання витрат.

Ціна на мідь у Лондоні зросла на 0,8% – до 14 695 доларів за тонну – максимального рівня з 23 вересня. Пізніше ціна знизилася до 14 666 доларів. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,67 долара.

При цьому в Україні, за даними Metal monitor, 14 жовтня мідь приймають у середньому по 478,72 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 666,98 грн.

Ціни на метали – останні новини

13 жовтня ціни на мідь та алюміній знизилися. Побоювання інвесторів щодо надмірних витрат на інфраструктуру штучного інтелекту посилили невизначеність стосовно перспектив попиту на ці метали.

Вас також можуть зацікавити такі новини: