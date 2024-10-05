Зазначається, що у вересні інфляція прискорилася.

В Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляція в серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні.

НБУ у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.

Причиною цьому стало відновлення зростання цін на сирі продукти через скорочення пропозиції, чому посприяла посуха. Швидше зростали ціни на оброблені продукти через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергозабезпечення та зарплати.

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При цьому у вересні інфляція зросла в річному обчисленні до 8%.

Крім того, більшість непродовольчих товарів дорожчали під впливом курсу. При цьому ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно, через посилення конкуренції імпортної та вітчизняної продукції. Темпи зростання цін на послуги прискорилися внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу.

Водночас зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на запаси пального та нижчі очікуваних ціни на нафту.

Ціни на алкоголь знижувалися повільно, а подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, але ціни зростали, зокрема під впливом боротьби з тіньовим ринком.

Крім того, прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курс валют.

Ціни в Україні - останні новини

Держстат повідомив, що в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

У Мінекономіки зазначили, що в Україні в серпні споживчі ціни зросли на 0,6%. При цьому в річному обчисленні в серпні цього року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, прискорилося з 5,4% до 7,5%, а також назвали причини.

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