У серпні найбільше зросли ціни овочі.

Інфляція на споживчому ринку в серпні, порівняно з серпнем минулого року, прискорилася до 7,5% (після 5,4% в річному вимірі в липні).

В Держстаті повіідомили, що порівняно з липнем, інфляція в серпні становила 0,6%, з початку року – 4,9%. При цьому в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 0,7-2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

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Якщо розглядати зміну цін за рік, то у серпні 2024 року найбільше подорожчали овочі (на 36%), масло (на 18,5%) і хліб (на 12,2%). Знизилися ж ціни найсуттєвіше на яйця (на 20,2%) та соняшникову олію (на 5,4%). Алкоголь і тютюн за рік подорожчали на 7,8%.

При цьому одяг і взуття за рік подешевшали на 5,1%, за останній місяць – на 2,9%.

Економічна ситуація в Україні - головні новини

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росіян. Зокрема, у другому кварталі цього року зростання ВВП склало 3,7%.

Згідно з опитуванням, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", понад 80% опитаних українців вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. Матеріальне становище родини погіршилось у 60%, не змінилось – для 35%, а покращилось – для 4%.

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