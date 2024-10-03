В Україні в серпні споживчі ціни зросли на 0,6%. Водночас у річному обчисленні в серпні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція прискорилася з 5,4% до 7,5%.
У прес-службі Мінекономіки зазначили, що відсутність літньої дефляції зумовлена кількома факторами:
- подорожчання електроенергії, а також необхідність виробників закуповувати або використовувати альтернативні джерела електрики;
- відсутність профіциту сільгосппродукції, зокрема через погоду;
- дефіцит робочих рук;
- високий рівень небезпеки та невизначеність через повномасштабну війну.
Водночас є чинники, які частково компенсували негативний вплив:
- мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;
- монетарна політика НБУ, яка контролює ситуацію на валютному ринку, а також жорсткі монетарні умови;
- дефляційні тенденції на світовому ринку пального, що справило стабілізаційний вплив на ціни на пальне на тлі очікуваного підвищення акцизів.
Ціни в Україні - останні новини
Як повідомив Держстат, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.
Своєю чергою економіст Олег Пендзин зазначив, що найближчим часом трохи зросте в ціні м'ясо птиці, як і інші м'ясні продукти, тому що вони безпосередньо залежать від вартості кормової бази.