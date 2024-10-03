Зазначається, що на ціни з'явився збіг одразу кількох чинників.

В Україні в серпні споживчі ціни зросли на 0,6%. Водночас у річному обчисленні в серпні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція прискорилася з 5,4% до 7,5%.

У прес-службі Мінекономіки зазначили, що відсутність літньої дефляції зумовлена кількома факторами:

подорожчання електроенергії, а також необхідність виробників закуповувати або використовувати альтернативні джерела електрики;

відсутність профіциту сільгосппродукції, зокрема через погоду;

дефіцит робочих рук;

високий рівень небезпеки та невизначеність через повномасштабну війну.

Водночас є чинники, які частково компенсували негативний вплив:

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мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;

монетарна політика НБУ, яка контролює ситуацію на валютному ринку, а також жорсткі монетарні умови;

дефляційні тенденції на світовому ринку пального, що справило стабілізаційний вплив на ціни на пальне на тлі очікуваного підвищення акцизів.

Ціни в Україні - останні новини

Як повідомив Держстат, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Своєю чергою економіст Олег Пендзин зазначив, що найближчим часом трохи зросте в ціні м'ясо птиці, як і інші м'ясні продукти, тому що вони безпосередньо залежать від вартості кормової бази.

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