Група почала розширюватись.минулого року.

Малайзія готується приєднатися до групи країн з перехідною економікою БРІКС. Про це заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім, пише Reuters.

"Ми прийняли рішення, незабаром розпочнемо формальні процедури... Ми просто чекаємо на остаточні результати від уряду Південної Африки", – сказав Анвар, однак не розповів більше подробиць.

Коментарі Анвара з'явилися напередодні триденного візиту прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна цього тижня в рамках святкування 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Малайзією та Китаєм. Очікується, що країни підпишуть кілька угод, включаючи продовження п'ятирічної угоди про торговельно-економічне співробітництво.

Відео дня

Зазначається, що до групи країн БРІКС спочатку входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, звідки і пішла її абревіатура. Минулого року група почала розширювати своє членство, оскільки прагне кинути виклик світовому порядку, в якому домінують західні економіки: до неї приєдналися Саудівська Аравія, Іран, Ефіопія, Єгипет та ОАЕ, а також понад 40 країн висловили зацікавленість.

БРІКС – останні новини

Президент України Володимир Зеленський не зміг залучити на свій бік низку ключових країн Півдня під час саміту в Швейцарії. Ця ситуація кинула тінь на його спробу розширити підтримку в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. Індія, Індонезія, Південна Африка і Саудівська Аравія були серед країн, які не підписали підсумкову заяву.

Радники Дональда Трампа готують санкції проти країн БРІКС за відмову від долара. Колишній президент США виступає за стабільний долар і за те, щоб інші країни відповідали цій політиці.

Вас також можуть зацікавити новини: