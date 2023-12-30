ЗМІ опублікували документ.

Новий Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відмовився від членства країни в міждержавному альянсі БРІКС.

Лист, надісланий президенту Бразилії Лулі да Сілві, Сірілі Рамафосі з Південної Африки, лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, російському диктатору Путіну та прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, публікує CNNE. У ньому говориться, що курс зовнішньої політики нової адміністрії відрізняється від попередньої.

"Деякі рішення, прийняті попередньою адміністрацією, будуть переглянуті. Серед них - створення спеціалізованого підрозділу для активної участі країни в БРІКС, на що вказав президент Альберто Фернандес у своєму листі від 4 вересня", - написав президент.

При цьому уряд Аргентини пише про готовність активізувати двосторонні зв'язки з кожною з країн, підкреслюючи "збільшення торгових та інвестиційних потоків".

Як відомо, влітку Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка запросили в альянс Саудівську Аравію, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопію і Єгипет.

Що відомо про нового президента Аргентини

В ході передвиборної кампанії Мілей заявляв, що в разі перемоги відмовиться від членства в БРІКС. "Наша геополітична лінія - це Сполучені Штати та Ізраїль. Ми не збираємося приєднуватися до комуністів", - говорив він.

29 листопада він здобув перемогу у другому турі президентських виборів. Інавгурацію Мілея відвідав президент України Володимир Зеленський. Пізніше вони провели особисту зустріч.

За даними ЗМІ, Мілей погодився провести саміт з лідерами Латинської Америки по війні в Україні.

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