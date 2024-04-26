Колишній президент США виступає за стабільний долар і за те, щоб інші країни відповідали цій політиці.

Економічні радники колишнього президента США Дональда Трампа розглядають способи активного запобігання відходу країн від використання долара - намагання протидіяти новим крокам серед ключових ринків, що розвиваються, щоб зменшити вплив американської валюти. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що обговорення включають штрафні санкції для союзників або супротивників, які шукають активних способів брати участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, ніж долар, - з варіантами, включаючи експортний контроль, збори за маніпулювання валютою та тарифи.

"Словесна реакція на домінування долара у світовій фінансовій системі набула обертів у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії", - нагадує видання.

Як відомо, цього тижня президент США Джо Байден підписав закон, який надає йому нові повноваження конфіскувати активи в російських доларах для допомоги у відбудові України. Цей захід викликав занепокоєння багатьох законодавців-республіканців, які побоюються, що це підірве роль долара США у світовій фінансовій системі.

"Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті минулого серпня. Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Зараз Саудівська Аравія та ОАЕ прив’язують свої валюти до долара", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ вказує, що економічні радники Трампа говорили про націлювання саме на ці зусилля БРІКС. Зі свого боку, як публічно, так і приватно, Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

"Я ненавиджу, коли країни відмовляються від долара. Я б не дозволив країнам відмовитися від долара, тому що коли ми втратимо цей стандарт, це буде схоже на програш у революційній війні. Це буде ударом по нашій країні", - зазначав Трамп.

Дональд Трамп - останні новини

Минулого тижня колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп уперше висловився про необхідність посилити підтримку України. Водночас він дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці Києва.

Згодом у ЄС відповіли на звинувачення Трампа щодо України. Голова Європейської Ради Шарль Мішель запропонував екс-президенту США розібратися з цифрами. За його словами, за час повномасштабної війни Європейський Союз уже надав Києву допомогу на суму в 150 мільярдів доларів.

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