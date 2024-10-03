Надходження від податків на нафту скоротилися на тлі зниження ціни на суміш Urals

Доходи Російської Федерації від нафти у вересні показали невелике зростання в річному обчисленні. Уряд компенсував зниження цін на енергоносії, скоротивши вдвічі субсидії виробникам нафти.

Видання Bloomberg пише, що російський бюджет отримав від нафтової галузі 597,2 мільярда рублів (6,28 мільярда доларів) минулого місяця, що майже на 4% більше, ніж роком раніше. Це ключове джерело коштів для Кремля, який намагається протистояти санкціям і продовжувати війну проти України.

Надходження від основних зборів з компаній знизилися на тлі зміцнення рубля і ослаблення цін на нафту Urals. Сукупні доходи Кремля від податків на видобуток нафти і так званого податку на прибуток у вересні знизилися до 902 млрд рублів, що майже на 10% менше, ніж роком раніше.

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Зниження субсидій російським нафтовидобувним компаніям, якими стимулювали поставки бензину і дизельного палива на внутрішній ринок, компенсувало це зниження. У вересні виплати становили 145,7 млрд рублів порівняно з майже 300 млрд рублів роком раніше.

Водночас виручка РФ у вересні від газової галузі зросла майже на 6% у річному обчисленні, до майже 175 мільярдів рублів, чому сприяло відновлення видобутку, експорт трубопроводами і високий внутрішній попит.

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Видання Bloomberg прогнозувало, що економіка РФ, яка потерпає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися. Головна причина таких змін - західні санкції щодо ключових секторів.

Водночас російська влада заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.

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