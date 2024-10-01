Російська Федерація минулого тижня збільшила обсяги поставок нафти до найвищого рівня за останні три місяці. Цьому сприяло відновлення поставок із тихоокеанського терміналу РФ у Козьміно та підвищеного експорту з Приморська.
Видання Bloomberg пише, що тижневі обсяги поставок зросли приблизно на 850 000 барелів на день і досягли найвищого рівня з кінця червня. При цьому середньомісячні обсяги нафти зросли до 3,26 млн барелів на день, що на 160 000 більше, як порівняти з попереднім періодом.
Збільшення обсягів поставок частково компенсовано падінням середніх тижневих цін на російську нафту із західних портів, які впали більш ніж на 1 долар за барель.
Росія збільшила постачання нафти до Китаю Північним морським шляхом через Арктику. До середини вересня обсяг нафти цим маршрутом уже перевищив минулорічний показник. У Росії є ще близько місяця, перш ніж води замерзнуть і знадобляться судна льодового класу.
Ціни на нафту - останні новини
У Саудівській Аравії можуть відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель у рамках підготовки до збільшення видобутку з грудня цього року. Королівство навіть змирилося з очікуваним зниженням цін на нафту.
1 жовтня ціни на нафту впали на 2%, оскільки кращий прогноз пропозиції на ринку і повільне зростання глобального попиту переважили побоювання щодо нової близькосхідної війни.