Зростання експорту частково компенсоване черговим падінням середніх тижневих цін.

Російська Федерація минулого тижня збільшила обсяги поставок нафти до найвищого рівня за останні три місяці. Цьому сприяло відновлення поставок із тихоокеанського терміналу РФ у Козьміно та підвищеного експорту з Приморська.

Видання Bloomberg пише, що тижневі обсяги поставок зросли приблизно на 850 000 барелів на день і досягли найвищого рівня з кінця червня. При цьому середньомісячні обсяги нафти зросли до 3,26 млн барелів на день, що на 160 000 більше, як порівняти з попереднім періодом.

Збільшення обсягів поставок частково компенсовано падінням середніх тижневих цін на російську нафту із західних портів, які впали більш ніж на 1 долар за барель.

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Росія збільшила постачання нафти до Китаю Північним морським шляхом через Арктику. До середини вересня обсяг нафти цим маршрутом уже перевищив минулорічний показник. У Росії є ще близько місяця, перш ніж води замерзнуть і знадобляться судна льодового класу.

Ціни на нафту - останні новини

У Саудівській Аравії можуть відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель у рамках підготовки до збільшення видобутку з грудня цього року. Королівство навіть змирилося з очікуваним зниженням цін на нафту.

1 жовтня ціни на нафту впали на 2%, оскільки кращий прогноз пропозиції на ринку і повільне зростання глобального попиту переважили побоювання щодо нової близькосхідної війни.

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