70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося.

Доходи українців почали відновлюватися, але настрої домогосподарств залишаються негативними, і більшість людей повідомляють про гірші фінансові умови, порівняно з довоєнним рівнем. Про це йдеться в економічному огляді країн Європи і Центральної Азії, опублікованому Світовим банком.

"Є ознаки відновлення доходів домогосподарств. Номінальна заробітна плата в останньому кварталі 2023 року зросла більш ніж удвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, перевищивши інфляцію. Соціальні трансферти також зросли в реальному вираженні", – йдеться у документі.

Зазначається, що при цьому 70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося, порівняно з тим, що було два роки тому. Це відображає поєднання високої невизначеності, високих цін після періоду інфляції, браку заощаджень і втрати майна, причому більше 20% домогосподарств зазнали збитків з початку війни.

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Економічні показники України

Річна інфляція в Україні загальмувала до мінімуму з 2020 року: так, за даними Держстату, у березні інфляція склала 3,2% у порівнянні з березнем минулого року.

За даними Державної служби статистики, реальний ВВП України у 2023 році, порівняно із 2022-м, збільшився на 5,3%. Зокрема, за перший квартал 2023 року ВВП України впав на 10,5%, у другому кварталі спостерігалось зростання ВВП на 19,5%, а у третьому воно сповільнилося до 9,3%.

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