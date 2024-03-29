Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
"Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн. Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.
Також в ОП поінформували, що залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.
"Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - заявили в ОП.
Доходи Зеленського
Раніше президент України Володимир Зеленський показав декларацію за 2021 та 2022 роки. Так, у 2021 році сукупні доходи родини Зеленських склали 10,824 млн грн, з яких 5,359 млн грн. – це виручка від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Решта доходів – це заробітна плата, банківські відсотки та доходи від зданої в оренду нерухомості.
Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2021 року також зменшився.
Згідно з декларацією 2022 року, доходи Зеленського та його родини також скоротилися – до 3,692 млн грн. Зазначалося, що різке падіння доходів родини президента відбулося через припинення договорів оренди, що стало наслідком повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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