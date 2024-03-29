Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн. Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.

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Також в ОП поінформували, що залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

"Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - заявили в ОП.

Доходи Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський показав декларацію за 2021 та 2022 роки. Так, у 2021 році сукупні доходи родини Зеленських склали 10,824 млн грн, з яких 5,359 млн грн. – це виручка від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Решта доходів – це заробітна плата, банківські відсотки та доходи від зданої в оренду нерухомості.

Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2021 року також зменшився.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи Зеленського та його родини також скоротилися – до 3,692 млн грн. Зазначалося, що різке падіння доходів родини президента відбулося через припинення договорів оренди, що стало наслідком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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