Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення Кабінет Міністрів України встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання переселенців (ВПО).

Як повідомили у прес-службі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Документ визначає механізм створення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення пересленців.

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Постанова передбачає:

поділ приміщень на місця загального користування та місця з обладнаними ліжко-місцями;

вимоги до мінімальної площі для одного ліжко-місця;

обладнання кухнями, душовими, туалетними кімнатами, пральними машинами та іншим;

вимоги до температурного режиму.

Обласні та Київська міська військова адміністрація зобов'язані в шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність із затвердженими стандартами.

Крім того, рішенням уряду доручено військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити список таких місць на території відповідної області.

Допомога переселенцям

Після початку війни війни розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні становить по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня і з 1 вересня для певних категорій переселенців.

З 1 вересня право на отримання допомоги втратили переселенці, які придбали житло, транспортний засіб або облігації на суму 100 тис.грн.

30 серпня 2023 року повідомлялося про те, що чоловікам-переселенцям загрожують штрафи до 3,5 тисячі гривень. Переселенцям-чоловікам після переїзду на нове місце потрібно відразу ж ставати на військовий облік і тільки після цього звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

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