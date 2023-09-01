Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення Кабінет Міністрів України встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання переселенців (ВПО).
Як повідомили у прес-службі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Документ визначає механізм створення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення пересленців.
Постанова передбачає:
- поділ приміщень на місця загального користування та місця з обладнаними ліжко-місцями;
- вимоги до мінімальної площі для одного ліжко-місця;
- обладнання кухнями, душовими, туалетними кімнатами, пральними машинами та іншим;
- вимоги до температурного режиму.
Обласні та Київська міська військова адміністрація зобов'язані в шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність із затвердженими стандартами.
Крім того, рішенням уряду доручено військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити список таких місць на території відповідної області.
Допомога переселенцям
Після початку війни війни розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні становить по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.
У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня і з 1 вересня для певних категорій переселенців.
З 1 вересня право на отримання допомоги втратили переселенці, які придбали житло, транспортний засіб або облігації на суму 100 тис.грн.
30 серпня 2023 року повідомлялося про те, що чоловікам-переселенцям загрожують штрафи до 3,5 тисячі гривень. Переселенцям-чоловікам після переїзду на нове місце потрібно відразу ж ставати на військовий облік і тільки після цього звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.