З 1 вересня право на отримання допомоги втратять переселенці, які придбали житло, транспортний засіб чи облігації на суму 100 тис. грн.

Понад 100 тисяч українців з 1 серпня втратили право на отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб за результатами верифікації, проведеної Міністерством фінансів.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону, ухвалені урядом рішення спрямовані на те, щоб, з одного боку, впорядкувати те, кому надається допомога для ВПО і, з іншого боку, сфокусувати надання цієї допомоги саме тим громадянам, які без фінансової підтримки не впораються.

"Тому з 1 серпня вступили в силу зміни, якими сфокусовано допомогу саме на ВПО, тобто як це має бути. Тому що, за даними верифікації Міністерства фінансів, 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді проживали за кордоном. Принаймні, 1,5 місяці до 1 серпня вони постійно знаходилися за кордоном і таким чином, скоріше за все, ці громадяни отримують допомогу від інших держав – вони не є внутрішньо переміщеними особами", - сказала Марчак.

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За її словами, також завдяки верифікації з’ясувалося, що майже 10 тисяч громадян з тих, які отримували виплати, вже померли. Ще близько 10 тисяч українців одночасно отримували допомогу, будучи зареєстрованими в кількох громадах. Крім цього, з 1 вересня вступить в силу друга частина змін про впорядкування отримувачів допомоги для ВПО.

"Якщо родина чи отримувач допомоги для ВПО після набуття чинності постанови – з середини липня до 1 вересня - або придбав новий транспортний засіб (ми не говоримо про транспортні засоби, які купуються волонтерами для ЗСУ), або придбав нове житло чи земельну ділянку, або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч грн… таким громадянам буде припинено нарахування виплат", - сказала перша заступниця міністра соціальної політики.

Марчак додала, що це допоможе далі продовжувати виплати громадянам, які не мають такої "подушки безпеки".

Допомога для переселенців в Україні

У 2022 році уряд ухвалив рішення про виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні – по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня та з 1 вересня для певних категорій переселенців. Виплати не продовжуватимуться українцям, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до покинутого місця проживання, а також особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомога буде продовжена для українців, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

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