Переселенцям-чоловікам після переїзду на нове місце потрібно відразу ж ставати на військовий облік.

Під час мобілізації переселенці зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання територіальним центрам комплексування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Як повідомляє РБК-Україна, за словами адвоката Катерини Аніщенко, переселенцям-чоловікам після переїзду на нове місце потрібно відразу ж ставати на військовий облік і тільки після цього звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

"Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, варто зробити саме в такій послідовності: спочатку військкомат, потім центр соціального захисту. В цілому можна звернутися спочатку і за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання", – пояснює фахівець.

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За її словами, в такій ситуації встановлено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на свій розсуд.

"Якщо чоловік призовного віку не піде відразу до військкомату, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості і отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф", – зазначає Аніщенко.

Переселенці в Україні

У 2022 році Кабмін ухвалив рішення щодо виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні - по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня і з 1 вересня для певних категорій переселенців. Виплати не подовжать українцям, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися в покинуте місце проживання, а також особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня право на отримання допомоги втратили переселенці, які придбали житло, транспортний засіб або облігації на суму 100 тис.грн.

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