Київ отримує постійні запевнення з боку уряду США, що кошти надійдуть.

Україна напрацьовує варіанти на випадок недоотримання очікуваної фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки, навколо якої йдуть перемовини у Палаті представників Конгресу США. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є всі підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, тому що це важливо для продовження співпраці з МВФ, для формування пулу партнерів довіри до рішень, які приймаються в рамках G7", – сказав очільник Мінфіну.

Марченко зазначив, що Україна отримує постійні запевнення з боку уряду США, що кошти надійдуть, тому цей варіант є основним.

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"Ми, звичайно маємо напрацьовувати варіанти на випадок, якщо... Але хотілось би, щоб ми ці варіанти не застосовували, тому ми їх не обговорюємо", – сказав він.

Міністр розповів, що "план Б" у випадку недостатньої підтримки з боку США передбачає звернення до всіх країн G7, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, аби замістити США.

"Це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які також підтримують Україну і готові підставити плече. Варіанти різні є, але зараз я вважаю, що є достатньо підстав очікувати на позитивні рішення в Конгресі", – наголосив міністр.

Також Марченко розповів про прогрес у питанні використання заморожених російських активів на користь України. Він зазначив, що рішення лежить не лише в політичній, а і в юридичній площині, і є сподівання, що найближчим часом воно буде знайдено.

"Ті кроки, які роблять наші партнери спільно з нашими урядовцями, дозволяють сподіватися, що питання використання заморожених російських активів на користь України найближчим часом знайде нове підтвердження, і ці кошти ми зможемо використовувати на відбудову України", – сказав очільник Мінфіну.

Що стосується допомоги від ЄС, Марченко зазначив, що перший транш у розмірі 4,5 млрд євро надійде у березні, в квітні очікується наступний транш на 1,5 млрд євро. За словами міністра, ці кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету – в першу чергу, на виконання зобов’язань уряду перед пенсіонерами, лікарями, вчителями.

Також найближчим часом очікується третій перегляд програми з Радою МВФ. Марченко додав, що Україна свої зобов’язання виконала, успішно пройшла третій перегляд, виконавши всі структурні маяки, тому Київ сподівається на отримання допомоги з боку МВФ у розмірі 900 млн доларів, і ці кошти надійдуть негайно після успішного обговорення Радою.

Міжнародна допомога Україні

В Конгресі США наразі не можуть дійти згоди щодо погодження пакету допомоги Україні на 2024 рік у розмірі 60 млрд доларів. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон не виносить на голосування законопроект, вже затверджений Сенатом. У Конгресі через це розглядається питання збору підписів за те, щоб поставити законопроект на голосування в обхід Джонсона.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що "доля мільйонів людей і тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Нещодавно Естонія, яка виступає за арешт заморожених активів РФ, запропонувала план фінансування для України на понад 100 мільярдів євро. Найкращим способом для досягнення цієї мети в країні вважають запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з національних бюджетів.

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