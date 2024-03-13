Прем’єр Польщі зробив заяву після зустрічі із президентом США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, після зустрічі з Джо Байденом, попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що "доля мільйонів людей і тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні, пише Reuters.

"Це не якась політична сутичка, яка має (тільки) значення на американській політичній сцені. Нездатність пана Джонсона прийняти позитивне рішення коштуватиме тисячам життів. Він несе за це особисту відповідальність", – сказав Туск журналістам.

Він зробив таку заяву після того, як разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрілися в Білому домі з президентом Джо Байденом, який про залізну підтримку Польщі зі сторони США на тлі агресивної поведінки РФ у Європі.

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"Агресія Росії проти України чітко продемонструвала, що Сполучені Штати є і повинні залишатися лідером безпеки. Але інші союзники повинні взяти на себе більше відповідальності за безпеку альянсу в цілому", – сказав він.

Зазначається, що Байден і польські лідери закликали Джонсона продовжити голосування щодо пакету допомоги, який пройшов Сенат. Туск чітко дав зрозуміти, що, на його думку, є ставками для України в її боротьбі з російськими загарбниками .

"Він повинен усвідомлювати... що доля мільйонів людей залежить від його індивідуальних рішень, і тисячі життів в Україні сьогодні і завтра залежать від його рішень", – сказав Туск про Джонсона.

Офіс Джонсона відмовився від коментарів. Раніше, після зустрічі Джонсона з Дудою, його офіс оприлюднив заяву, в якій не йдеться про глухий кут фінансування України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам напередодні переговорів, що Сполучені Штати запропонують продати Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache і затвердять пряму іноземну позику для Варшави на 2 мільярди доларів.

Допомога США

Білий дім 12 березня оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Однак в Конгресі США зависло питання з погодження пакету допомоги Україні на 2024 рік на сумму 60 млрд доларів. Спікер Палати представників Джонсон не виносить законопроект, який вже затвердив Сенат, на голосування. У Конгресі пригрозили, що можуть почати збір підписів за те, щоб поставити на голосування в обхід Джонсона.

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