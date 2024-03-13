Можливі два варіанти залучення необхідних коштів.

Естонія, яка виступає за арешт заморожених активів РФ, запропонувала план фінансування для України на понад 100 мільярдів євро. Запозичення на фінансових ринках або взяття з національних бюджетів є найкращим способом для досягнення цієї мети, пише Euractiv.

Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", – заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

Він припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

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Зазначається, що протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Стратегія деталізує, куди будуть витрачені гроші, головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси. Якби понад 50 країн із коаліції "Рамштайн", витратили вказаний відсоток, це б становило "понад 120 мільярдів євро на рік", сказав Салм.

"З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли зможе нав’язати Росії виснаження", – сказав він.

Секратар Міноборони Естонії додав, навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік. Потрібно буде ще приблизно дев’ять місяців, щоб забезпечити поставки до потрібного рівня.

Він зазначив, що західні союзники зараз витрачають на війну половину того, що робить Росія: "5,5 млрд доларів із Заходу, 10 млрд доларів з Росії".

Єврооблігації були б засобом отримати доступ до грошей якомога раніше, сказав естонський чиновник. Всі 27 держав-членів ЄС мають разом доручити виконавчій владі ЄС знайти гроші на фінансових ринках і зв'язати себе процентними ставками.

Використання Європейської комісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів. Лідери ЄС на саміті наступного тижня можуть закликати "включати варіанти мобілізації фінансування з додаткових джерел".

"Підтримка накопичується досить швидко", – запевнив Салм, додавши, що ідея єврооблігацій "очевидно набагато привабливіша, ніж пошук 120 мільярдів євро в наших національних бюджетах".

Військова допомога Україні

Раніше УНІАН писав, якщо військова допомога США відновиться, Україна може провести 2024 рік, зміцнюючи свою повітряну і наземну оборону, навчаючи свіжі війська, даючи відсіч військам РФ дальніми ударами і готуючись до наступу в 2025 році.

Водночас Україна відчайдушно шукає альтернативних донорів для фінансування військових зусиль та запобігання різким скороченням державних видатків через глухий кут у Конгресі США щодо допомоги на 60 млрд доларів.

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