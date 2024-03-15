Допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або двома окремими законопроектами.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що очікує ухвалення майбутнього законопроекту про допомогу, яка життєво необхідна Україні, за допомогою голосів демократів, пише Politico з посиланням на його коментар.

За словами спікера, допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або двома окремими законопроектами. Він очікує, що це станеться з використанням календаря призупинення роботи Палати представників, щоб подолати протидію Республіканської партії.

"Я думаю, що це окреме питання, і я підозрюю, що його потрібно буде призупинити", – сказав Джонсон і додав, що ідея розділити допомогу Україні та Ізраїлю на два окремі законопроекти "знаходиться на стадії розгляду".

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Календар призупинення вимагає більшості у дві третини голосів для схвалення закону в Палаті представників. Це означає, що Джонсону знадобиться значна кількість голосів демократів. Досі на посаді спікера він застосовував цей підхід, ухвалюючи багато суперечливих заходів.

Питання допомоги США для України

Джонсон також заявляв, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США проекту закону, який передбачає 95 млрд доларів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що "доля мільйонів людей і тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за допомогу Україні.

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