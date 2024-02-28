За словами президента, ціна на затримку голосування зростає щодня.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі назвав найголовнішим пріоритетом питання кордону.

"Коли я сьогодні зустрівся з лідерами Білого дому та Конгресу, моєю метою було висловити те, що, як я вважаю, є очевидною істиною: що ми повинні в першу чергу подбати про потреби Америки", – вказав політик.

Водночас він додав, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти щодо законопроекту, який передбачає фінансування для України. За словами Джонсона, вони візьмуться за це питання "своєчасно".

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Водночас президент Байден звернувся до Конгресу щодо надання допомоги Україні.

"Ціна за затримку голосування щодо двопартійної додаткової пропозиції щодо національної безпеки зростає щодня. Цей законопроект озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та отримає більше гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям. Давайте це зробимо", – написав він у мережі Х.

Питання допомоги США для України

27 лютого, як і планувалось, президент США Джо Байден зустрівся із лідерами Конгресу щодо питання допомоги Україні. Він наголосив на терміновій потребі допомоги Україні. Наслідки бездіяльності законодавців він назвав "жахливими".

Сенат США 13 лютого остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. Тепер документ, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів, мають ухвалити у Палаті представників. Однак тут виникли труднощі.

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