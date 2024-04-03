У президента Байдена можуть погодитися призупинити паузу в експорті ЗПГ, про що раніше говорив Джонсон.

Американські чиновники готові припинити паузу, оголошену президентом Джо Байденом щодо схвалення експорту зрідженого природного газу, щоб домогтися прийняття пакету допомоги Україні в Конгресі. Однак вони хочуть дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення, пише Reuters з посиланням на два джерела в Білому домі.

Зазначається, що Байден наприкінці січня призупинив схвалення поточних і майбутніх заявок на експорт ЗПГ після протестів проти бурхливого розвитку галузі з боку активістів, стурбованих її впливом на зміну клімату.

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон 31 березня припустив, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту ЗПГ може полегшити для його партії підтримку нового пакету допомоги Україні в боротьбі з Росією.

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За словами журналістів, скасування паузи може бути прийнятним, щоб просунути допомогу Україні, частково через те, що зупинка не має жодного впливу на найближчий експорт ЗПГ, вважають джерела в Білому домі. Жорсткі консерватори в Палаті представників, ймовірно, чекатимуть від Джонсона більшого, щоб вгамувати свій гнів щодо можливого голосування по Україні, що ускладнить будь-які переговори.

Речник Білого дому заявив, що повідомлення Reuters "не відповідає дійсності" і повторив публічну позицію адміністрації, що президент хоче, аби республіканці ухвалили двопартійну угоду про національну безпеку на суму 95 мільярдів доларів, яка вже пройшла через Сенат США.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт ЗПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – сказала речниця.

Варто зазначити, що Росія була великим постачальником нафти і газу до Європи, але після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року Європа все частіше купує американський ЗПГ. Минулого року США стали найбільшим у світі експортером ЗПГ, і очікується, що потужності з постачання подвояться до кінця десятиліття за вже затвердженими проектами.

"Я не думаю, що Білому дому так важко поступитися в цьому питанні, як здається, тому що вони можуть сказати фахівцям з питань клімату, що по суті нічого не змінилося: "Ми не схвалили нові експортні проекти, ми не змінили програму", – зазначило джерело в галузі, знайоме з ходом дискусії.

Тиск республіканців

Джонсон, чия партія має одну з найменших більшості в Палаті представників в історії, перебуває під тиском ультраправого крила своєї партії, яке виступає проти допомоги Україні, і поки що блокує голосування.

Спікер також є близьким союзником колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, який запропонував, щоб будь-яка допомога Україні надавалася у вигляді кредитів, а не грантів.

Скасування паузи щодо СПГ могло б послабити цей тиск, апелюючи до республіканців з енергодобувних штатів. Деякі демократи в Сенаті США з газодобувних штатів також висловили занепокоєння з приводу паузи щодо експорту газу, вказують автори.

Припинення паузи є однією з кількох пропозицій, які Джонсон запропонував додати до нової версії законопроекту. Він також розглядає можливість включення "Закону про РЕПО", який допоможе створити умови для конфіскації російських активів США і передачі їх Україні для відновлення.

Допомога США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон придумав нову схему, яка переконає республіканців проголосувати за надання американської військової допомоги Україні. Цього разу він хоче пов’язати це питання із скасуванням заборони на експорт природного газу зі США, запровадженої адміністрацією Джо Байдена.

Раніше УНІАН писав, що демократи обурюються новими ідеями Майка Джонсона в ході дебатів навколо допомоги Україні.

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