Експерти заговорили про дисфункцію палати представників.

Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон може позбутися своєї посади. Каменем спотикання стала допомога Україні, яка бореться з окупаційною армією Російською Федерацією.

MSNBC повідомляє, що за останній рік республіканці в палаті представників не змогли провести жодних значущих законів, і в цьому винен Дональд Трамп, який виступає проти надання Україні військової допомоги.

"Це просто свідчить про дисфункцію палати представників. Майк Джонсон явно загруз у всьому цьому по вуха", - зазначив політичний аналітик Тім Міллер.

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При цьому конгресменка Марджорі Тейлор Грін попередила Джонсона, що його можуть усунути від керівництва через законопроект про допомогу Україні.

"У таких людей, як Грін і Джонсон, два різні порядки денні. Грін говорила своїм виборцям, що не буде підтримувати Україну тощо і не буде підтримувати лідера, який підтримав Україну. А для Джонсона головне - домогтися ухвалення чогось, працювати з людьми у своїй партії і з протилежною партією, але ж це і є робота спікера палати представників", - зазначив старший політичний репортер Axios Юджин Скотт.

Допомога США для України - останні новини

Після багатомісячного блокування протрампівський спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готовий поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

При цьому демократи, голоси яких необхідні для голосування, обурені спробами Джонсона змінити формат надання допомоги - вони розкритикували ідею надавати допомогу в кредит.

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