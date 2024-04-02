Демократам вона не сподобається, а для республіканців її недостатньо.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон придумав нову схему, яка переконає республіканців проголосувати за надання американської військової допомоги Україні. Цього разу він хоче пов’язати це питання із скасуванням заборони на експорт природного газу зі США, запровадженої адміністрацією Джо Байдена, пише Politico.

"Якби республіканці могли стверджувати, що вони домоглися поступки, яка підриває кліматичну програму Байдена, то перед виборами вони мали б рідкісне об’єднуюче послання. Збільшення експорту природного газу США також дозволить Республіканській партії стверджувати, що вона досягла прямого прогресу в протистоянні Росії", – йдеться у публікації.

Видання зауважує, що ця ідея Джонсона наразі вважається недостатньо сильним аргументом, який би змусив радикальних консерваторів-республіканців голосувати за виділення грошей Україні. Тож наразі Республіканська партія досі не визначилася, на яких умовах вона голосуватиме за нову програму військових поставок.

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Зазначається, що Джонсон також розглядає інші варіанти, щоб зробити допомогу Україні дещо приємнішою для своїх соратників. Однак за подібні ініціативи не стануть голосувати вже демократи, пише видання.

Американська допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, після півроку блокування протрампівський спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон нарешті готовий поставити на голосування законопроект про військову допомогу Україні. Зараз він шукає зручну формулу для цього..

Однак демократи, голоси яких також потрібні під час такого голосування, обурені спробами Джонсона змінити формат надання допомоги. Зокрема вони розкритикували ідею надавати допомогу в кредит.

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