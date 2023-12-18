Переговори є складними через нюанси імміграційного законодавства.

Учасники переговорів у Сенаті, які відбулись 17 грудня, не змогли досягти домовленості щодо рамкових заходів з безпеки кордонів, які республіканці вимагали як умову виділення нового фінансування для України. Відсутність домовленості ще більше зменшила шанси на голосування до Різдва, пише The Wall Street Journal.

"Відсутність прориву до встановленого крайнього терміну – вихідних – підкреслила труднощі, з якими стикаються переговори в Сенаті, навіть після того, як адміністрація Байдена (президент США Джо Байден, – ред.) дала зрозуміти, що готова піти на значні поступки в питаннях імміграційної політики", – зазначає виданння.

Водночас багато республіканців, які не брали участі в дискусіях, в останні дні висловлювали скептицизм щодо будь-якої угоди, тоді як прогресивні демократи висловлювали занепокоєння тим, що Білий дім прогинається під вимоги консерваторів.

Відео дня

"У нас є багато питань, над якими потрібно працювати, і в яких є багато різних способів спробувати вирішити проблеми. Ми повинні вибрати той, який працює найкраще і який дозволить нам отримати голоси обох палат [Конгресу] і обох партій", – заявила сенатор Кірстен Сінема (штат Арізона) у неділю ввечері.

WSJ розповідає, що два сенатори-республіканці зустрілися з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом в офісі лідера сенатської більшості Чака Шумера (республіканець, штат Нью-Йорк), щоб обговорити пропозиції щодо посилення безпеки кордонів. Учасники не розголошували деталей переговорів, наголошуючи на тонкощах імміграційної політики. Перемовини мають відновитися в понеділок, 18 грудня.

Редакція додає, що переговори активізувалися цього місяця. Особисте звернення президента України Володимира Зеленського не змінило думки, що питання кордону США необхідно вирішувати спільно з Україною на тлі історичного рівня нелегальної міграції.

Невдовзі після цього Білий дім за підтримки представників Демократичної партії на переговорах заявив, що відкритий до створення нових повноважень щодо видворення на кордоні, які дозволять уряду відмовляти шукачам притулку, не даючи їм можливості подати заяву.

Деякі республіканці заявили, що вікно для цього року вже закрилося і звернулися до лідерів республіканців з проханням призначити засідання Республіканської партії після 8 січня.

"Суть в тому, що ми відчуваємо, що нас глушать. Я не буду допомагати Україні, Тайваню чи Ізраїлю, поки ми не забезпечимо безпеку кордону, який був зруйнований ", – сказав сенатор Ліндсі Грем.

Журналісти підкреслюють, що переговори є складними як через нюанси імміграційного законодавства, так і через те, що будь-які зміни в законі, написані для того, щоб заручитися підтримкою одних законодавців, ризикують відштовхнути інших.

Більшість законів потребують 60 голосів для просування в Сенаті, і законодавці заявили, що для того, щоб переконати республіканців, необхідна сильна підтримка з боку Республіканської партії в Палаті представників.

"Деякі демократи занепокоєні запропонованими поступками, вважаючи їх жорстокими і такими, що можуть ще більше погіршити ситуацію на кордоні. А республіканці наполягали, що необхідно обмежити повноваження імміграційної служби, відомі як гуманітарне умовно-дострокове звільнення, яке дозволяє уряду швидко впускати людей в країну без візи", – пише ЗМІ.

Допомога США для України

Республіканці в Сенаті заблокували законопроект про зовнішню допомогу на суму $110,5 млрд, $61 мільярд з яких передбачений для України. Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання подальшого надання США допомоги Україні буде вирішуватися вже у наступному році.

Водночас США досі вдається надсилати зброю Україні. Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, з якого надсилаються пакети допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: